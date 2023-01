Das ist einerseits merkwürdig. Denn die Heimat der grünen Sittiche liegt weit entfernt, in Ländern in Afrika und Asien. Andererseits passt es: Denn die etwa 40 Zentimeter großen Vögel sind bekannt dafür, ihr Leben an eine Umgebung anzupassen.



Tagsüber sind die Halsbandsittiche in Gruppen von 20 bis 40 Vögeln unterwegs. Sie suchen Futter wie Früchte, Beeren, Körner und Samen. Abends versammeln sie sich dann auf ihren Schlafbäumen. Das sind in Wiesbaden aber ausgerechnet helle und laute Plätze mitten in der Stadt. Eine Expertin erklärt, warum: „Das schützt sie gegen Feinde, wie etwa den Greifvögeln.“