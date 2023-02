Eins nach dem anderen purzeln die kleinen Schafe auf den Boden im Schafstall von Schäfer Stefan Erb. Der Stall befindet sich in der Stadt Bleckede im Bundesland Niedersachsen. In den kommenden Tagen geht es dort so im Stundentakt weiter.

Denn es ist Lammzeit. In dieser Zeit bekommen Schafe ihre Babys. Die nennt man Lämmer. Diese besondere Zeit dauert mehrere Wochen lang und geht üblicherweise bis Ende Februar.

Schäferinnen und Schäfer begleiten ihre Tiere dabei. Auch nachts, wenn andere Menschen schlafen. Das ist sehr anstrengend für sie. Die Rund-um-die-Uhr-Betreuung strenge an, mache aber auch ungeheuer zufrieden, sagt Stefan Erb. In seinem Stall kommen jedes Jahr bis zu 1700 Lämmer auf die Welt.

Die Geburt von einem Lamm dauert etwa 30 Minuten. Manche Schafe bekommen aber auch Zwillinge. Das dauert dann ungefähr 70 Minuten. Auch im Stall von Stefan Erb sind vor Kurzem Lamm-Zwillinge geboren worden.