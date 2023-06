Shetlandponys gehören zu den kleinsten Pferderassen weltweit. Im Schnitt werden sie nur etwa einen Meter groß. Ihren Ursprung hat die kleine Ponyrasse auf den Shetlandinseln, die zu Schottland gehören. Auch Pumuckel ist ein Shetlandpony – allerdings ist er selbst unter diesen Miniatur-Pferden besonders klein. Manche Leute nennen ihn das kleinste Pferd der Welt. Er ist gerade mal so groß wie ein Pudel oder ein Labrador.

Pumuckel ist klein, aber kerngesund. Foto: Bernd Thissen/dpa

Ein Pony auf dem Beifahrersitz

„Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war ich schockiert“, erzählt Carola Weidemann. Sie ist Reitlehrerin und kümmert sich um Pumuckel. „Ich hatte noch nie so ein so kleines Pferd gesehen.“ Seine Größe ist aber auch praktisch: Pumuckel braucht keinen Pferdeanhänger – er sitzt einfach bequem auf dem Beifahrersitz im Auto.

Pumuckel bringt vielen Menschen Freude

Reiten kann man auf Pumuckl nicht wirklich. Trotzdem bereitet er vielen Leuten große Freude. Carola Weidemann besucht mit dem Pony zum Beispiel Seniorenheime. Die alten Menschen freuen sich dann über Pumuckel. „Er ist auch ausgebildet, alte Menschen am Rollstuhl und Rollator zu begleiten,“ erklärt Carola Weidemann.

Eine Laune der Natur

Aber warum ist Pumuckl überhaupt so klein? „Es ist keine Krankheit, sondern eine Laune der Natur“, erläutert Carola Weidemann. So wie manche Menschen auch kleiner sind, als andere. Normalerweise werden Shetlandponys etwa doppelt so groß wie Pumuckel.

