Im Gegenzug fressen die Clownfische zum Beispiel Parasiten der Seeanemone. So leben die beiden Lebewesen gut zusammen.

Seeanemonen sehen oft aus wie bunte Pflanzen, gehören aber zu den Tieren. Damit der Schutz funktioniert, muss die Größe der Seeanemone zur Größe der Clownfische passen.

Forschende haben nun herausgefunden: Clownfische passen ihr Wachstum an. Sind die Seeanemonen nicht so groß, wachsen die Fische auch nicht so stark. Sind die Anemonen größer, können auch die Clownfische größer werden. Wie genau das funktioniert, sollen nun weitere Untersuchungen herausfinden.