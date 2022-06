In Australien machen die süßen Kängurus auch mal Ärger. FOTO: Verena Wolff Australien Kängurus: Mal niedlich, mal nervig Von dpa | 10.06.2022, 14:06 Uhr

Sie hüpfen, um vorwärts zu kommen. Sie tragen ihre Babys in einem Bauchbeutel. Und sie sind am anderen Ende der Welt zu Hause. Was wir süß und witzig finden, sehen in Australien einige Menschen als Problem.