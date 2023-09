Was ausgedacht klingt, kommt in der Natur tatsächlich vor: In Australien haben Forscher einen Käfer entdeckt, der mit seiner Verkleidung Termiten austricksen kann.



Der Käfer vergrößert dafür seinen Unterleib. Das sorgt für ein ähnliches Aussehen wie eine Termite. Ist die Verkleidung erfolgreich, hat das große Vorteile: Die Termiten füttern den Käfer, weil sie ihn für einen der ihren halten. So kommt der Käfer ohne Anstrengung immer an Fressen.



Für diese Art von Nachahmer-Tricks in der Natur haben Fachleute sogar ein bestimmtes Wort: Mimikry.