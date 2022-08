Beinahe sah es so aus an einem Strand im Land Indonesien: Hinter einem blauen Band hockten lauter Menschen und schauten. Davor krabbelten Baby-Schildkröten vom Strand aufs Wasser zu.

Ein Wettrennen war es aber nicht. Naturschützer hatten die Oliv-Bastardschildkröten aus geretteten Eiern groß gezogen. Jetzt setzten sie die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung aus: dem Meer. Die Meeresschildkröten leben vor allem in tropischen, also wärmeren Meeren. Ihren Namen haben sie von der olivgrünen Farbe ihres herzförmigen Panzers.

Bekannt sind Oliv-Bastardschildkröten für ihre ungewöhnliche Eiablage. Anders als viele andere Arten versammeln sie sich dafür in Gruppen.

Eine Baby-Oliv-Bastardschildkröte bewegt sich nach ihrer Freilassung am Strand von Bajulmati auf das Wasser zu. Foto: Aman Rochman/ZUMA Press Wire/dpa

Das ist dann tatsächlich beinahe wie eine Art Wettrennen, aber aus dem Meer heraus zum Strand: Dort verbuddeln die Tiere ihre Eier. Damit sie dort sicher liegen, legen sich die Schildkröten mit ihrem ganzen Körper auf die Stelle. So drücken sie den Sand fest.