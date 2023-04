Das Ganze funktioniert so: Jeden Mittwoch bietet eine von fünf Tierarztpraxen in Leipzig eine besondere Sprechstunde an. Über den Verein bekommen hilfsbedürftige Menschen einen Termin. Die Tierarztpraxen verlangen für ihre Arbeit kein Geld. Die Kosten für Medizin oder eine Operation übernimmt dann der Verein. Dafür sammelt er Spenden.



„Tiere geben Halt, geben Motivation, geben Sicherheit“, sagt Becky Wehle. Sie ist eine Mitarbeiterin in dem Verein. „Auch wenn Menschen sehr arm sind und in schwierigen Lebenssituationen sind, haben sie das Recht auf ein Tier“, erklärt die Frau.