Andersherum dagegen kann der Krebs für einheimische Tiere zum Problem werden. Er vermehrt sich rasant und frisst zum Beispiel Fischeier. So verdrängt er andere Arten. Amerikanische Sumpfkrebse leben in Deutschland eigentlich nicht in der Natur. Ihre Heimat ist in den Ländern USA und Mexiko. Sie kommen bei uns in der freien Wildbahn dennoch vor, weil etwa Aquarium-Besitzer die Tiere ausgesetzt haben.