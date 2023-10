Seltene Tiere im Wald Gartenschläfer sind Meister im Verstecken Von dpa | 22.10.2023, 15:22 Uhr | Update vor 1 Std. Gartenschläfer Foto: Rueckerl Andreas/Nationalpark Bayerischer Wald/dpa up-down up-down

Ein kleines Versteck reicht ihnen. Denn Gartenschläfer sind nur ungefähr so groß wie die Faust eines Erwachsenen. So finden diese seltenen Nagetiere leicht Platz in Baumhöhlen und Felsspalten. Manchmal reicht auch ein Schlitz oder Loch in einer Mauer als Nest.