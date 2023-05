Was so normal klingt, nützt der Natur. „Wir halten die Rhön offen und verhindern mit unserer Herde das Zuwachsen“, sagt Schäferin Sarah Perske. Die Bergwiesen sollen nämlich so bleiben, wie sie sind. Bevor also Büsche oder Bäume dort wachsen können, knabbern die Schafe die Triebe solcher Pflanzen einfach weg.