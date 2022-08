In der Stadt Wilhelmshaven flog eine Fledermaus in eine Wohnung. Im Dachgeschoss verhedderte sich die Fledermaus auch noch in einer Lichterkette.

Selbst konnte sie sich nicht befreien. Die Bewohnerin der Wohnung hat dann lieber die Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Der gelang es, die Fledermaus freizubekommen. Kurz darauf flatterte sie wieder in die Nacht hinaus. Davor gab es aber noch ein Erinnerungsfoto wie das Tier auf dem dicken Handschuh eines Retters sitzt.