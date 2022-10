Braunbär Jumbo Jet hat sich die Sache mit dem Winterspeck auf jeden Fall zu Herzen genommen. Er lebt in einem Nationalpark in Alaska. Das liegt im Nordwesten von Amerika. Dort hat Jumbo Jet in den vergangenen Monaten reichlich Lachse gefangen. Mit so viel Speck unter dem Pelz kommt der kugelrunde Bär gut durch den Winter.

Abstimmung zum dicksten Bären

In Alaska wurde kürzlich bei den „Fat Bear“-Wahlen abgestimmt: Bärenfans wählten Jumbo Jet zum dicksten Bären des Parks. Sie verfolgten die zwölf dort lebenden Raubtiere über Kameras im Internet. Dort schauten sie ihnen beim Fischen und Fressen zu. Das aktuelle Gewicht von Jumbo Jet schätzen Fachleute auf bis zu 630 Kilogramm.