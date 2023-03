Eisbär Foto: Romas Dabrukas/AP/dpa up-down up-down In der Arktis Ewige Chemikalien im Eisbär-Blut Von dpa | 24.03.2023, 13:45 Uhr

Weder Fett noch Wasser noch Schmutz bleibt an ihnen haften. Deswegen stellen Menschen die PFAS-Chemikalien gerne her. Sie werden etwa für Kleidung, in Pfannen oder Farben verwendet. Das Problem: PFAS bauen sich erst nach extrem langer Zeit in der Umwelt ab. Deshalb werden sie auch ewige Chemikalien genannt. Auch können diese Chemikalien Menschen und Tieren schaden.