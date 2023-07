Wie viel Spaß das Bärenkind hat, können Besucherinnen und Besucher des Tierparks Hagenbeck in der Stadt Hamburg schon seit Dienstag beobachten. Seitdem erkundet es die Außenanlage.



Einen Namen hat die kleine Eisbärin noch nicht. Dabei ist sie schon rund sieben Monate alt. Ihr Gehege teilt sie sich mit Eisbären-Mama Victoria. Auch in freier Wildbahn leben die Tiere oft mit ihren Müttern zusammen oder alleine. Zu Hause sind sie in kalten Regionen, etwa in den Ländern USA, Kanada, Grönland und Norwegen.