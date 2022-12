Naturfotos Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Naturfoto-Wettbewerb Einem Bären beim Jagen zuschauen Von dpa | 06.12.2022, 15:50 Uhr

Ein hungriger Braunbär jagt nach Lachsen. Die Fische aber schwimmen davon, sodass sie immer gerade außer Reichweite des Bären sind. Diese beeindruckende Szene hat der Fotograf Adam Rice mit seiner Kamera festgehalten. Für sein Bild mit Bär und Lachsen hat er in diesem Jahr einen Preis bei einem bekannten Fotowettbewerb erhalten: Wildlife Photographer of the Year.