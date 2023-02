Neun Jahre und 210 Tage: Als Mensch hast du in diesem Alter noch fast dein ganzes Leben vor dir. Bei Mäusen sieht das anders aus. Eine Maus mit dem Namen Patrick Stewart hat mit diesem Alter sogar zwei Rekorde aufgestellt.

Die Maus mit dem Spitznamen Pat wurde im Jahr 2013 in einem Zoo in San Diego geboren. Die Stadt liegt in dem Land USA. Pat ist eine Pazifische Taschenmaus. Im Guinness-Buch der Rekorde ist er als die älteste lebende Maus bei Menschen aufgeführt und als älteste Maus überhaupt.

Die Rekord-Experten berichteten am Donnerstag: In freier Natur werden Pats Verwandte nur ungefähr ein oder zwei Jahre alt. Wenn sie bei Menschen leben, seien es etwa sechs Jahre.