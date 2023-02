Spiegelbild Foto: Alex Jordan/Universität von Kons up-down up-down Studie zu Fischen Ein kurzer Blick in den Spiegel Von dpa | 07.02.2023, 12:41 Uhr

Bevor sie das Haus verlassen, werfen viele Leute noch schnell einen Blick in den Spiegel: Sitzen die Haare? Ist irgendwo ein Fleck? Doch nicht nur wir Menschen können einen Fleck an uns sehen. Auch Putzerlippfische scheinen dazu in der Lage zu sein. Das haben Forscher und Forscherinnen herausgefunden.