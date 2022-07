An den Küsten, wo es viele Möwen gibt, ist das zum Problem geworden. An einigen Ecken können die Leute kaum noch in Ruhe Fischbrötchen, Pommes oder Eis essen. Die Tiere stürzen sich darauf, sobald jemand was in der Hand hält.

Eine Möwe sucht in einem Mülleimer in Hamburg nach Essen.

Auf verschiedene Art werden Möwen dort abgeschreckt. Manche Orte versuchen, sie mit aufgehängten Wimpeln und kleinen Regenschirmen über dem Essen fernzuhalten. Andere verbieten es, die Möwen zu füttern. Die Umweltexpertin Imke Zwoch meint: Es helfe, die Tiere möglichst sich selbst zu überlassen. „Wasservögel und Seevögel brauchen nicht künstlich gefüttert zu werden.“