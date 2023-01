KINA - Boxende Kängurus erschrecken Urlauber Foto: Stephanie Pilick/dpa up-down up-down Streit auf dem Campingplatz Boxende Kängurus erschrecken Urlauber Von dpa | 24.01.2023, 13:45 Uhr

Aufregung in Australien: Plötzlich tauchten zwei boxende Kängurus auf dem Campingplatz auf. Während ihrer Prügelei sind die beiden Tiere in ein Familienzelt gekracht. Das zeigt ein Video, das am Dienstag verbreitet wurde. Hier kannst du es angucken: http://dpaq.de/PKPlw