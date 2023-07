Hunde Foto: Holger Hollemann/dpa up-down up-down Freundschaften Auch Tiere haben Freunde Von dpa | 24.07.2023, 15:34 Uhr

Wusstest du, dass auch Tiere Freundschaften schließen können? Delfine etwa erinnern sich noch nach vielen Jahren an Artgenossen, denen sie mal begegnet sind. Sie erkennen sie an ihren speziellen Pfiffen. Jeder Delfin eignet sich in jungen Jahren einen eigenen Pfiff an und nutzt diesen wie einen Namen.