Als Tiere verkleidet im Zoo Foto: Fernando Llano/AP/dpa up-down up-down Parade in Mexiko Als Tiere verkleidet im Zoo Von dpa | 07.07.2023, 15:50 Uhr

Von Löwen bis Zebras, von Giraffen bis Elefanten: Solche Tiere sieht man in Zoos häufiger. Ein Tierpark in dem Land Mexiko hat sich jetzt aber eine besondere Aktion ausgedacht. Die wilden Tiere waren dort nicht nur in ihren Gehegen zu beobachten. Zusätzlich liefen Menschen als Löwen oder Zebras verkleidet bei einer Parade mit.