Denn besonders junge Wildtiere sind manchmal neugierig und zutraulich. Die Eltern sind allerdings meistens in der Nähe, vielleicht auf Futtersuche. Das heißt, die Kleinen brauchen keine Hilfe von Menschen. Wenn man die Tiere ihren Eltern wegnimmt, kann das schlimme Folgen haben. Sie verlieren dann etwa ihre Scheu und lernen nicht, wie sie sich eigenständig Futter suchen. Diese Tiere können deshalb dann nicht allein in der Natur leben.



Anders ist das mit einer professionellen Rettung in einem Notfall: In der Stadt München waren zwei kleine Füchse in einen Lichtschacht gefallen. Das sind sozusagen Fenster, durch die Licht in den Keller gelangt. Bauarbeiter hatten die Tiere entdeckt, weil sie ihr Wimmern und Fiepen gehört hatten. So konnten die Füchse gerettet werden, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Nun sind sie im Tierheim, wo sie von Fachleuten versorgt werden.