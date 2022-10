Werner Kiwitt vom Artefact Zentrum sieht große Versäumnisse in Deutschland beim Thema erneuerbare Energien. Foto: Leonard Diaz up-down up-down Artefact – Powerpark in Glücksburg Video: Werner Kiwitt über Erneuerbare Energien und warum die Menschen aufhören müssen, so träge zu sein Von Jennifer S. Petersen, Kira Eggert, Leonard Diaz, Ibrahim Khodor | 05.10.2022, 17:06 Uhr

Solar, Windkraft und Co - Warum wird in Deutschland noch so wenig umgesetzt, obwohl es theoretisch schon viele Lösungsmodelle gibt? Reporterin Jennifer S. Petersen hat sich im artefact in Glücksburg umgesehen und bei Energie-Experte Werner Kiwitt nachgefragt.