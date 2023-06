Disney und Pixars neuster Animationshit spielt in Element City – einem Ort, an dem es Feuer-, Wasser-, Erd- und Luftbewohner gibt. Hier lebt Ember. Das Feuermädchen will unbedingt einmal den Lebensmittelladen ihres Vaters übernehmen. Aber sie hat Probleme mit ihrem Temperament: Wenn sie sich über etwas ärgert, dann kann sie schon einmal explodieren.

Ember und Wade lernen sich durch Zufall kennen

Mit so einer Wut-Explosion hat sie nun auch einen Wasserrohrbruch erzeugt. Doch das für Feuerwesen gefährliche Wasser im Laden ist nicht das Schlimmste: Durch das Rohr wurde auch Wasserjunge Wade hereingespült – und der arbeitet bei der städtischen Bauaufsicht! Jetzt droht der Laden geschlossen zu werden.

Zwischen Ember und Wade sprühen die Funken. Aber Feuer und Wasser – passt das zusammen?

Gegensätze ziehen sich an

Das schlagfertige Feuermädchen Ember Lumen (Stimme im Original: Leah Lewis) und der lässige Wasserjunge Wade Ripple (Mamoudou Athie) können zunächst nicht viel miteinander anfangen. Feuer und Wasser zusammen, wie soll das auch funktionieren? Freundschaft? Unmöglich! Doch dann verbringen die beiden immer mehr Zeit miteinander. Und stellen fest: Sie haben doch einiges gemeinsam.

Feuermädchen Ember und Wasserjunge Wade mögen sich. Aber eigentlich sind sie füreinander viel zu gefährlich.

Ungewöhnliche Liebesgeschichte

Bald sprühen im wahrsten Sinne des Wortes die Funken zwischen den beiden. Es scheint, als ob sich Gegensätze tatsächlich anziehen und das kein dummer Spruch ist. So versuchen Wade und Ember zusammen den Laden von Embers Familie zu retten.

