In dem Film „Blueback – Eine tiefe Freundschaft“ geht es um ein Mädchen namens Abby, das zusammen mit ihrer Mutter die Korallenriffe ihrer Heimat retten möchte. Es werden viele Unterwasseraufnahmen gezeigt. Das fand ich super. Auch, weil die Szenen schön mit Musik unterlegt waren.

Gleich zu Beginn taucht Abby ab und entdeckt plötzlich einen riesigen Lippfisch. Ich bin da erstmal ein bisschen erschrocken, aber der Fisch ist ganz zahm und lieb. Abby und Blueback, wie sie den Fisch nennt, werden sozusagen Freunde. Daher auch der Titel.

Der Film zeigt Abby in verschiedenen Altersphasen. Ariel Donoghue spielt Abby als Kind. Foto: Arenamedia Pty Ltd / Nic Duncan Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Etwas verwirrend war es für mich, dass es in dem Film immer wieder Zeitsprünge gab. Ich finde, die hätte man besser kennzeichnen können – vielleicht mit grauem Hintergrund oder so. Mal sieht man Abby als junge Frau, die zu ihrer alten Mutter gerufen wird, weil sie krank ist. Mal sieht man Abby als achtjähriges Mädchen und mal sieht man sie als Teenagerin. Die Geschichte wird in Rückblenden erzählt, denn ganz am Anfang und auch am Schluss ist sie eine Erwachsene, die als Wissenschaftlerin alles dafür tut, dass das Leben unter Wasser geschützt wird.

Ilsa Fogg ist die Teenagerin Abby. Foto: Arenamedia Pty Ltd / Nic Duncan Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Spannend, traurig, sympathisch

An manchen Stellen war der Film sehr spannend. Zum Beispiel als Männer mit Harpunen Jagd auf Fische gemacht haben. Lustige Szenen gab es nie. Manchmal war es ziemlich traurig. Aber der Film macht auch Mut und zeigt, dass es sich lohnt, für eine Sache zu kämpfen und sich für die Umwelt einzusetzen.

Ich empfehle den Film weiter. Es hat Spaß gemacht, ihn anzuschauen und die Schauspieler waren sehr gut und sympathisch. Man hat sich in die Hauptfiguren gut reinversetzen und mitfiebern können. Wirklich toll!