Ich heiße Anna und bin fünfzehn Jahre alt. In Flensburg mache ich gerade ein Praktikum beim Flensburger Tageblatt und besuche meine Großeltern, die hier leben. Da mein Vater für eine internationale Firma arbeitet, habe ich schon in vielen Ländern gelebt. Zurzeit wohne ich in Japan und besuche dort die deutsche Schule Tokyo-Yokohama. Davor habe ich fünf Jahre lang in Singapur gelebt und bin seit meiner Kindheit viel in Asien rumgereist.