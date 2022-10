Ihr macht ja so viel: Tiktok, Instagram, Youtube, Schauspielern, Mode und ihr habt auch mal einen Song aufgenommen. Was hat euch am meisten Spaß gemacht?

Lena: Als wir angefangen haben, haben wir so viele Angebote bekommen und einiges ausprobiert, wie zum Beispiel den Song. Wir wollten keine Musiker werden, sondern einfach mal sehen, wie es im Studio ist. Was mir aber neben dem Schauspielern am meisten Spaß macht ist alles im Bereich Mode. Weil ich einfach modebegeistert bin und gern Klamotten designe. Wie ist es bei dir Lisa?

Lisa: Ich liebe einfach Moderation, gerade fürs Kinderfernsehen. Wir können so viel daraus lernen und mitnehmen. Aber auch das Schauspielern beim Film „Skatergirlz“ war echt cool. Dafür waren wir zuvor zwei Jahre auf der Schauspielschule. Das liebe ich einfach.