In diesem Artikel erfährst du:

Warum du für Piet und Paula einen Weihnachtsbaum basteln sollst.

Wie und wann du deinen Beitrag - mit Erlaubnis deiner Eltern - einreichen musst.

Was es zu gewinnen gibt.

„Wir brauchen einen Tannenbaum fürs Fest“, sagt Piet. „Kein Problem, ich habe im Frühjahr einen gepflanzt“, jubelt Paula. Doch als die beiden in den Garten gehen, um sich Paulas Weihnachtsbaum anzusehen, kriegen sie einen Schreck. „Der ist ja viel zu klein“, sagt Piet. „Da passt kein Geschenk drunter und keine Kerze drauf. Da wird Ole aber enttäuscht sein, wenn er zum Weihnachtsbesuch kommt!“

„Vielleicht können wir einen Weihnachtsbaum basteln?“, überlegt Paula. „Au ja!“, freut sich Piet. „Ich habe neulich ein paar Tannenzapfen aus dem Wald mitgenommen. Daraus lässt sich doch etwas machen.“ „Und ich habe hier noch einen besonders schönen Ast. Daran könnten wir auch kleine Kugeln hängen!“, schlägt Paula eifrig vor. „Oder wir basteln Mini-Weihnachtsbäume aus Papier!“, ruft Piet begeistert.

Paula nickt: „Kreativ sein macht ganz schön hungrig. Da bekomme ich Lust auf einen gebackenen Weihnachtsbaum. Am liebsten mit ganz viel Schokolade.“ „Vielleicht aus einem leckeren Brownie-Teig?“, überlegt Piet. „Klingt toll!“, ruft Paula.

Die Gewinnspiel-Aufgabe

Ein paar Ideen haben Piet und Paula schon. Aber jetzt sind sie so richtig neugierig geworden. Für ihr gemeinsames Fest mit Ole wollen sie ihre Wohnung mit Tannenbäumen schmücken – ohne einen Tannenbaum zu fällen. Kannst du ihnen helfen? Bastle, erfinde oder backe einen Weihnachtsbaum und schick ihn an Piet und Paula. Sie freuen sich über Fotos, Rezepte, Bauanleitungen oder was immer dir einfällt.

So machst du beim Wettbewerb mit

Entweder machst du ein Foto von deinem Beitrag und sendest es mit unserem Online-Gewinnspiel-Formular ein.

Oder du druckst dir den Teilnahmecoupon aus und sendest uns deinen Beitrag per Post an KiWi-Redaktion, Fördestraße 20, 24939 Flensburg.

Wichtig: Damit du teilnehmen kannst, musst du entweder ab 18 Jahre alt sein oder deine Eltern müssen einverstanden sein mit der Teilnahme. Das bestätigen sie im Gewinnspielformular oder mit der Unterschrift auf dem Gewinnspiel-Coupon, den ihr hier ausdrucken könnt. Die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Die KiWi-Jury sucht die schönsten Beiträge aus. Zu Weihnachten erscheinen die Gewinner-Beiträge dann in allen Tageszeitungen des sh:z und A.Beig-Verlags, aber auch online hier auf KiWi.

Das gibt‘s zu gewinnen

Das Playmobil-Wiltopia-Baumhaus, das Peter-Wohlleben-Abenteuer-Set, drei MoveAnimals-Lampen von Spielkiddies, die Spiele Baum-Bingo und Blätterrauschen gibt es jeweils dreimal zu gewinnen. Foto: shz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

3 x das Familien-Baumhaus von Playmobil Wiltopia

3 x drei MoveAnimals-Lampen von spielkiddies

3 x Outdoor-Sets jeweils mit Abenteuerbuch und Vogelfutterhaus vom Oetinger-Verlag

3 x das Spiel Baum-Bingo vom Laurence-King-Verlag

3 x das Spiel Blätterrauschen vom Verlag Kosmos

Kreativität ist schwer zu messen. Deshalb gibt es keinen Hauptgewinn, sondern 15 Gewinne. Du kannst gern dazuschreiben, was du am liebsten gewinnen möchtest.