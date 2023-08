Das Wetter in Schleswig-Holstein macht vielen Landwirten derzeit zu schaffen. Zuerst die frühe Trockenheit, jetzt der Regen. „Andersrum wäre definitiv besser gewesen“, sagt Achim Seidel, Getreide-Experte bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Ernte der Wintergerste ist durch, „und die war angesichts der Trockenheit im Mai und Juni ganz akzeptabel“. Anders sehe es aber bei Weizen, Roggen und Triticale aus.

Ernte in SH: Getreide ist zu nass

Für diese Getreidearten steht nun eigentlich die Erntesaison an. Das Problem: „Es ist zu nass“, sagt Seidel. Das Korn habe derzeit einen Feuchtigkeitsgehalt von oftmals über 20 Prozent. Für Weizen sei aber ein Wert von 14 Prozent ideal, ansonsten sei er nicht lagerfähig. Das Trocknen nach der Ernte ist teuer. Rund 38 Euro kostet es, eine Tonne Weizen von 20 Prozent zu trocknen. „Bei den hohen Preisen für Brennstoffe wirkt sich diese Notwendigkeit besonders negativ im Portemonnaie der Landwirtinnen und Landwirte aus“, sagt auch Kirsten Hess, Sprecherin des Bauernverbands Schleswig-Holstein. Und: „Jeder weitere Regentag führt zu weiteren Ertrags- und Qualitätseinbußen.“ Gut zehn Tage müsste jetzt die Sonne scheinen, so der Getreide-Experte Seidel.

Hinzu komme, dass Starkregenereignisse, Hagel und Wind teilweise dazu geführt hätten, dass Getreidestängel auf den Boden gedrückt und so das Ernten technisch erschwert werde, so Hess. Und auch beim Raps drohe Verlust. „Raps ist als Ölfrucht zwar etwas weniger anfällig, aber bei zu viel Regen drohen die Schoten, in denen die Rapskörner herangewachsen sind, zu platzen und die Körner auf den Boden zu fallen“, sagt sie – die Ernte sei so unmöglich.

Keimende Triticaleähre auf einem Feld in Schleswig-Holstein. Foto: Achim Seidel

Weizen in SH will schon keimen

Ein weiteres und durchaus größeres Problem: „Der Weizen möchte eigentlich jetzt schon keimen“, sagt Seidel. Durch den Keimprozess wird die Stärke im Korn in andere Zucker umgewandelt, was es wiederum zum Backen ungeeignet mache. Wenn das Getreide an Qualität verliere, könne es im Brot nicht mehr der menschlichen Ernährung dienen, so Hess, es könne nur über den Umweg Tierfütterung und das Produkt Fleisch als Lebensmittel nutzbar bleiben. Dafür bekommen die Landwirte allerdings nicht so viel Geld. Durch die gestiegenen Kosten für Energie, Dünger und Personal sei die Produktion der Ernte ohnehin schon teuer gewesen. „Da schlägt diese Missernte natürlich nochmal schwerer ins Gewicht“, so Seidel.

Keimender Weizen - die Verwendung für Brotgetreide ist nicht mehr möglich. Foto: Achim Seidel

Dazu komme noch, dass sich sogenannte Schwärzepilze ausbreiten – typisch für abgereiftes Getreide, das lange unter Regenbedingungen auf dem Feld steht. Zwar ist der Ertragsverlust in der Regel nicht hoch, aber bei starkem Befall macht das eine Verwendung auch als Futter nicht mehr oder nur bedingt möglich.

Eine Weizenähre mit Schwärzepilzen. Zunächst sitzt der Pilz nur außen auf der Hülle, besiedelt dann aber auch das Korn. Foto: Achim Seidel

Kostenintensive Veränderungen

Wie aber können sich die Landwirte auf diese Wetterereignisse in Zukunft besser vorbereiten? „Eigentlich kaum“, so Seidel. Landwirte könnten zwar Feldfutter oder auch Zwischenfrüchte anbauen, aber auch dafür müssten entsprechende Verwendungsmöglichkeiten geschaffen werden. „Das hängt dann alles oftmals mit hohen Investitionen zusammen. Grundsätzlich ist man in der Landwirtschaft immer dem Wetter ausgesetzt“, so Seidel. Andere Regionen in Deutschland hätten mit den sich verändernden Wetterverhältnissen wie extremen Trockenphasen allerdings noch mehr zu kämpfen, so Seidel. Schleswig-Holstein profitiere von seinem maritimen Klima, nämlich aufgrund der Küstennähe und häufigen Niederschläge aus Westen bei gleichzeitig kühler, feuchterer Seeluft.

Es gibt aber auch gute Nachrichten. Mais und Ackerbohnen profitieren von dem feuchten Sommerwetter. „Bei denen sieht es mittlerweile wieder gut aus“, sagt Seidel. Und noch etwas wächst derzeit wunderbar: Gras.