Sport : Zu zweit im Schwimmbecken

Niklas Stoepel hat es geschafft: Er durfte bei einer Weltmeisterschaft mitschwimmen. Er stand am Montag sogar im Finale. Richtig froh klang er hinterher aber nicht. „Eigentlich ist hier alles gut, aber wir sind scheiße geschwommen“, sagte er. Zusammen mit seiner Teamkollegin Amelie Ebert belegte er Platz acht. Ein bisschen stolz war er am Ende trotzdem: „Es war eine Ehre im Finale zu schwimmen. Das Allergrößte, was man erreichen kann.“ Die beiden traten im Synchron-Schwimmen an. Bei Weltmeisterschaften dürfen Männer in dieser Disziplin erst seit zwei Jahren mitmachen. Die Sportler zeigen im Becken verschiedene Kunststücke zu Musik.

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 01:02 Uhr