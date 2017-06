Im Museum : Ziegen, Schafe, Kühe – Wie früher auf dem Bauernhof

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Im Freilichmuseum Molfsee kannst du sehen, wie Butter und Käse gemacht werden und wie Wolle gesponnen wird. Aber wie Menschen an Milch und Wolle kommen, das können die Besucher erst jetzt richtig entdecken. Eine bunte Herde von Ziegen läuft über die Streichelwiese. Nebenan grasen die Schafe.

Im Freilichtmuseum sind viele sehr alte Häuser wieder aufgebaut worden. So können die Besucher erfahren, wie die Menschen in früheren Jahrhunderten in unserem Land lebten.

Doch die Häuser allein reichen nicht aus, um sich die Dörfer von damals vorzustellen. Zum ländlichen Leben gehören eben auch die Gärten, Felder, Wiesen und Wälder um die Häuser herum. Und dort liefen früher immer auch Tiere herum. „Das waren keine Streicheltiere, sondern Nutztiere. Sie wurden gehalten, damit man Fleisch, Milch und Wolle bekam, als Zugtiere oder auch als Landschaftspfleger“, erklärt Professor Wolfgang Rüther, Leiter des Museums in Molfsee.

„Wir können nicht zeigen, wie es wirklich aussah vor Hunderten Jahren, aber wir können einen besseren Eindruck davon geben, wenn wir die Landschaft dem annähern“, sagt der Professor. Im Freilichtmuseum ist Nils Kagel für Häuser, Landschaft und Tiere zuständig. Er ist Volkskundler und findet heraus, welche Tiere die Menschen früher gehalten haben. „Die Shorthorn Rinder, die wir jetzt auf unserer Weide haben, kamen vor rund 150 Jahren nach Schleswig-Holstein“, erklärt er.

Damit möglichst viele Besucher hier auf Zeitreise in frühere Jahrhunderte gehen, sollen in Zukunft neben den normalen Öffnungszeiten auch mehr Veranstaltungen für die ganze Familie auf dem Gelände angeboten werden. Julia Gosch hat für morgen den ersten „Schaf- und Ziegentag“ vorbereitet. Von 11 bis 14 Uhr könnt ihr dort den Spinnerinnen, Schafscherern und Hütehunden zusehen. Und natürlich Ziegen und Schafe streicheln.

von Ina Reinhart

erstellt am 10.Jun.2017 | 01:42 Uhr