Abenteuer : Zelten im Zoo

Eine Nacht im Tierpark? Na klar, ich bin dabei! Der Tierpark in Berlin hat einige Kinder eingeladen, im Zoo zu übernachten.

Was man dort wohl nachts erlebt? 15 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren trafen sich nachmittags mit Schlafsack und Isomatte vor dem Eingang. Fünf Mädchen und zehn Jungen, alle sehr aufgeregt. Mehrere Betreuer kümmerten sich um uns, vor allem Micha und Lorin von der Tierpark-Schule.

Am Anfang hielt Micha einen Vortrag über Indien. Um das Land in Südasien drehte sich fast alles an den beiden Tagen. Nach dem Abendbrot mit indischen Gerichten ging es endlich los zu den Tieren. Am süßesten waren die roten Pandas. Wie ihre großen Verwandten essen sie hauptsächlich Bambus. Sie sind zwar genauso faul, aber deutlich kleiner als die Riesenpandas. So gerne hätte ich einen Panda gestreichelt, sie sehen so flauschig und kuschelig aus.

Bei den Rothunden roch es ganz schön nach Hundekot. Puh! Wir waren froh, als wir weitergehen konnten. Bevor es dunkel wurde, waren wir zurück in der Tierpark-Schule. Dort gab es Stockbrot am Lagerfeuer.

Gegen 22 Uhr gingen wir zu unseren Zelten im Garten der Tierpark-Schule, mitten in dem Zoo. In unserem Zelt waren die fünf Mädchen und unsere Betreuerin Lorin. Ich war ganz gespannt, welche Geräusche man nachts im Tierpark hört. Doch leider prasselte nur der Regen aufs Zelt. Die meisten Tiere übernachten in ihren Innengehegen, so dass man kein Brüllen oder andere Laute gehört hat.

Wir schliefen alle ziemlich schnell ein, auch wenn es ein bisschen komisch war. Schließlich waren viele wilde Tiere um einen herum. Gegen zwei Uhr nachts wachte ich einmal auf. Wieder hörte ich den Regen und schlief gleich wieder ein. Zu gerne wäre ich nachts noch einmal aufgestanden und mit einer Taschenlampe umhergeschlichen.

Morgens wurden wir um kurz vor sieben von Lorin geweckt. Nun waren überall die zwitschernden Vögel zu hören und das Muhen eines Wisents.

erstellt am 23.Aug.2017 | 03:29 Uhr