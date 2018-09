Kinotipp : Zauberhaft und gruselig

Für den neuen Kinofilm „Das Haus der geheimnisvollen Uhren“ braucht ihr starke Nerven.

von Barbara Leuschner

19. September 2018, 19:07 Uhr

Lewis ist zehn Jahre alt, als seine Eltern sterben. Nun findet der schüchterne Junge in einem verschlafenen Städtchen bei seinem Onkel Jonathan ein neues Zuhause. Der allein ist zwar schon ziemlich schräg, seine seltsame Nachbarin Mrs. Zimmermann toppt ihn aber um Längen!

Auch das Haus, in dem Lewis nun mit seinem Onkel wohnt, steckt voller Merkwürdigkeiten – allem voran Unmengen von Uhren, ein Mosaikglasfenster mit ständig wechselnden Motiven und der sich wie ein Haustier benehmende Ohrensessel. In der Schule erfährt er von Klassenkamerad Tarby, dass in dem Haus jemand ermordet wurde!

Richtig gruselig aber wird es nachts, wenn hinter den Hauswänden eine riesige Uhr zu ticken scheint. Als Lewis dann auch noch im Traum seine Mutter erscheint, die ihn nach einem geheimen Buch und einem seltsamen Schlüssel suchen lässt, wird es schauderhaft. Denn Lewis will Tarby beweisen, dass er unter Zauberern wohnt: Mithilfe eines Zauberspruchs aus dem verbotenen Buch erweckt er auf dem Friedhof einen Toten zum Leben. Und das ist kein anderer als Isaac Izard, der mächtigste und böseste Zauberer aller Zeiten, der das Ende der Welt heraufbeschwören will…

Ab heute kannst du im Kino in dem Film „Das Haus der geheimnisvollen Uhren“ miterleben, in was für ein spannendes Abenteuer sich Lewis begibt. Ob in ihm auch ein mächtiger Zauberer steckt? Auf jeden Fall wird dich diese Geschichte das Gruseln lehren!