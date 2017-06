Menschenskinder : Yunior ist Botschafter für den Frieden

vergrößern 1 von 2 Foto: PLan International/Anika Büssemeier 1 von 2

Yunior weiß noch genau, was in der Nacht vor fünf Jahren passiert ist. In dem Dorf, in dem er wohnte, liefen viele Soldaten herum. Sie hielten Gewehre in der Hand. „Wir hatten alle Angst“, erzählt er. In dem Land Kolumbien, in dem Yunior lebt, gab es jahrelang Krieg. Mehrere Gruppen bekämpften die Regierung des Landes, viele Menschen mussten aus ihren Dörfern fliehen. Vor einem halben Jahr wurde deshalb ein Friedensvertrag unterschrieben. Seitdem ist der Krieg vorbei.

Yunior hat jetzt keine Angst mehr. Der 16-Jährige lebt mit seiner Großmutter und seiner Tante in dem kleinen Dorf Palo Blanco. Sie haben einen Garten mit ein paar Hühnern und Bananen-Palmen hinter dem Haus. Zusammen mit anderen Jugendlichen aus seiner Schule ist der 16-Jährige Friedensbotschafter. Er hilft dabei, dass Kolumbien wieder ein Land wird, in dem die Menschen glücklich sind und sich sicher fühlen.

Zum Beispiel passen die Friedensbotschafter auf, dass der Bürgermeister sich an das hält, was er den Leuten versprochen hat. Wie neue Bücher für die Bibliothek zu kaufen. Das ist wichtig, damit die Kinder eine gute Ausbildung und später einen guten Job bekommen. Dafür dürfen Yunior und seine Freunde sogar an den Sitzungen der Erwachsenen teilnehmen. Die deutsche Hilfsorganisation Plan International hat das Projekt ins Leben gerufen. Hier lernen die Jugendlichen, wie sie ihre Ideen und ihre Meinung sagen können. „Wir werden hier wirklich ernst genommen, das ist toll“, findet Yunior.

Die Schüler machen auch Pläne für die Zukunft. Die Ergebnisse tragen sie auf einer Karte ein. Sie wünschen sich zum Beispiel, dass es mehr Schulen und Universitäten gibt. „Ich würde gerne studieren, aber die nächste Universität ist weit weg, das Geld für den Bus haben wir nicht“, sagt Junior. Um sich die Fahrkarten leisten zu können, müsste er nach der Schule in der Goldmine im Dorf nebenan arbeiten. „Aber das ist sehr gefährlich“, weiß er Manchmal passieren Unfälle in der Mine.

Viele Menschen in seinem Dorf haben keine Arbeit. Yunior möchte später einmal Fernsehmoderator werden. Einmal in der Woche moderiert er ein Jugendmagazin, das jeden Samstag im Fernsehen läuft. Dafür macht er auch Interviews, zum Beispiel mit Politikern.

von Anabela Brandao

erstellt am 20.Jun.2017 | 01:17 Uhr