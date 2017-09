Internet : YouTube Kids startet in Deutschland

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Comic-Serien wie Bibi und Tina, Internet-Stars wie Lisa und Lena, Videos mit Tieren, Musik und Erklärungen. All das findet man auf YouTube. Aber nicht nur das. Es gibt auf der Video-Plattform auch sehr viele Angebote, die Kinder überhaupt nicht interessieren. Aus diesem Grund hat das Unternehmen, zu dem YouTube gehört, ein YouTube-Angebot nur für Kinder entwickelt. Es heißt „YouTube Kids“. In anderen Ländern gibt es das schon länger. Jetzt wurde es auch für Deutschland und Österreich gestartet. Die App „YouTube Kids“ kann man sich im Google Playstore oder in Apples App Store aufs Smartphone oder Tablet laden. Ist in der App eine Suche freigeschaltet, ist es auch möglich, gezielt nach Inhalten zu suchen.