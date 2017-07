Buchtipp : WWWas passiert da?

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Nein, hier geht es nicht um jemanden, der stottert, sondern um ganz viele Fragen zum Thema Internet. Die Autoren von diesem Buch haben Fragen von Kindern gesammelt und dann in ihrem Buch beantwortet. Es wird zum Beispiel erklärt, wann, wie und warum das Internet entstand, was man im Internet alles findet, wie das Internet funktioniert und was das Internet mit den Menschen macht.

Zu jeder Frage gibt es ein lustiges Foto, meistens auch mit Kindern, das zum Inhalt passt. Da man das Internet nicht sehen oder anfassen kann, helfen die Bilder, sich die Dinge vorzustellen. Wer sich für das Internet interessiert und Fragen dazu hat, wird in diesem Sachbuch sicher eine Antwort finden. Ich fand vor allem die Fragen zum Cybermobbing interessant und ob das Internet süchtig oder glücklicher macht. Das Buch ist auf jeden Fall toll zum Stöbern.

Jan von Holleben, Jane Baer-Krause, Kristine Kretschmer, „WWWas? Alles, was du schon immer übers Internet wissen wolltest.“ Ab 8 Jahre. 159 Seiten. 16,99 Euro. Verlag: Gabriel.



von Hannes Bock-Müller

erstellt am 19.Jul.2017 | 01:28 Uhr