Tiere : Wüsten-Bussarde jagen gemeinsam

Niedlich diese kleinen Federknäuel! In dem Nest sitzen Wüsten-Bussard-Küken. Die Vögel leben in einem Vogelpark. Wüsten-Bussarde sind Greifvögel. In freier Natur kommen Wüsten-Bussarde in vielen Ländern Nord- und Südamerikas vor. Aber anders als ihr Name vermuten lässt, leben sie nicht nur in Wüsten und Steppen. Sie fliegen auch in feuchten und sumpfigen Gebieten umher. Im Unterschied zu anderen Greifvögeln jagen Wüsten-Bussarde ihre Beute gemeinsam – und zwar in kleinen Gruppen. Und sie teilen sich auch das Erjagte. Am liebsten mögen sie Kaninchen, Erdhörnchen und Vögel.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 01:18 Uhr