Tiere : Willkommen, kleiner Flachland-Gorilla!

von dpa

17. April 2018, 21:19 Uhr

Behutsam hält die Gorilla-Mutter ihr Baby in den Händen. Gerade hat sie es auf die Welt gebracht, in einem Zoo in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mutter und Kind sind Westliche Flachland-Gorillas. Diese Tiere leben in freier Natur in einigen Regionen Afrikas. Diese Gorillas sind vom Aussterben bedroht. Das hat verschiedene Gründe. Lebensraum der Tiere wurde zum Beispiel zerstört. Sie leben in Regenwäldern und Sumpfgebieten. Die Gorillas werden auch gejagt, obwohl das verboten ist. Der Flachland-Gorilla im Zoo in den Vereinigten Staaten bekam den Namen Moke.