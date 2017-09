Umwelt : Wie man Häuser vor Erdbeben schützt

vergrößern 1 von 1 Foto: Gustavo Martinez Contreras 1 von 1

von Ina Reinhart

erstellt am 21.Sep.2017

Manche Häuser sind zusammengebrochen. Auf den Straßen liegen Steine und anderer Schutt. Im Land Mexiko hat ein Erdbeben am Dienstag schlimme Schäden angerichtet. Dabei kamen auch Menschen ums Leben.

Besonders ältere Häuser stürzen bei großen Erdbeben ein. Auf der ganzen Welt machen sich deswegen Fachleute Gedanken, wie man Häuser besser gegen Erdbeben sichern kann. Einer davon ist Carsten Könke. Er forscht dazu an der Universität der Stadt Weimar. Er erklärt: Bei einem Erdbeben verschieben sich Erdplatten im Boden.

Das ist passiert:

Einige Menschen sind mit Schaufeln gekommen. Andere graben einfach mit ihren Händen in den Trümmern. Nach einem Erdbeben im Land Mexiko suchten am Mittwoch viele Leute nach Vermissten. In mehreren Städten waren dort am Tag zuvor Gebäude zusammengebrochen. Auch eine Schule stürzte ein.

Bei dem Erdbeben wurden Menschen verletzt und es gab Tote. Doch die Rettungskräfte sind sich sicher: Unter den eingestürzten Häusern sind noch Überlebende, die sie befreien können. So ist es auch an der Schule. Dort fanden die Helfer zwar Tote, aber auch mehr als zehn Kinder, die sie retten konnten.

Dabei entstehen zwei Arten von Wellen. Die einen bewegen sich von unten nach oben. Sie sind für die Gebäude nicht so gefährlich. Die anderen Wellen bewegen sich seitlich, also etwa von rechts nach links. Diese Wellen können Häuser zum Einsturz bringen. „Trotzdem kann man die Gebäude schützen“, sagt Carsten Könke.

Eine Möglichkeit ist es, die Häuser aus leichtem Material zu bauen. Zum Beispiel aus Ziegel oder Holz. Und nicht etwa aus Beton. Denn so schwingt bei einem Erdbeben weniger Masse hin und her. Außerdem müssen Häuser beweglich sein. „Ein Gebäude muss sich verformen dürfen“, sagt Carsten Könke. So kann es leichter mitschwingen, wenn ein Erdbeben an ihm rüttelt. Ohne gleich kaputt zu gehen. Manchmal werden Gebäude sogar gar nicht erst auf den Boden gebaut. Stattdessen stehen sie auf Dämpfern und Sprungfedern. „So merkt das Gebäude das Erdbeben nicht“, sagt Carsten Könke.

In Mexiko gibt es immer wieder große Erdbeben. Der Grund: Das Land liegt auf dem Pazifischen Feuerring. Das ist ein Gebiet, das den Pazifik umgibt. Auf dem Ring liegen auch Länder wie Japan oder der Westen der USA. An den Rändern des Pazifiks treffen in der Tiefe mehrere Erdplatten aufeinander. Manchmal verkanten sich die Platten zum Beispiel. Dabei entsteht Spannung. Löst sich die Spannung, bebt die Erde.

Auch in Deutschland sind Häuser in bestimmten Regionen gegen Erdbeben geschützt. Das ist jedoch meistens teurer, sagt Carsten Könke. Gerade in ärmeren Ländern auf der Welt ist das ein Problem. Denn wenn nicht alle Häuser geschützt sind, passiert bei Erdbeben schneller etwas.