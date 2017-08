Wissen : Wie kommt der Sand an den Strand?

vergrößern 1 von 3 Foto: Gunga 1 von 3





Die vielen winzigen Steinkörnchen, aus denen Sand besteht, waren nicht immer so klein. Sie waren vor Jahrtausenden Teil eines Felsens in einem Gebirge. Durch Verwitterung brechen immer wieder Felsstücke von den Bergen ab. Die Felsbrocken rollen den Berg hinunter und zersplittern dabei. Regen- und Tauwasser, Eis und Schnee schieben die Steine weiter, dabei zerbersten manche, andere werden geschliffen. Irgendwann landen die Steine in einem Fluss.

Am Grund des Flusses kullern sie weiter, reiben aneinander und werden kleiner und kleiner. Manchmal kann man sie klackern hören. Der Fluss schiebt die Steine ins Meer. Dort werden sie von der Strömung weitertransportiert und durch die Reibung noch kleiner, bis sie schließlich als Sandkörnchen mit den Wellen an Land gespült werden.



Sind alle Sandkörnchen gleich groß?

Eine Hand voll Sand sieht so aus, als ob die Sandkörner alle gleich groß wären. Das ist aber nicht so. Sand besteht aus winzigen Steinkörnchen, die unterschiedlich geformt und unterschiedlich groß sind. Wenn ein Sandkorn nicht größer als ein Stecknadelkopf ist, also 0,2 Millimeter, ist es Feinsand. Größere Körner sind Mittelsand oder Grobsand.



Was würde ohne Sand mit den Küsten passieren?

Der „Blanke Hans“ macht Insel- und Küstenbewohnern Angst. So nennen sie orkanartige Stürme über der Nordsee und anderen Meeren. Dabei spülen Sturmfluten viel Sand von den Stränden und beißen von den Steilküsten ganz Stücke ab. Ohne den Schutz durch den Strand würden Küstenlandschaft und manche Inseln nach und nach vom Meer verschlungen. Deshalb werden viele Strände künstlich mit Sand aufgeschüttet. Breite Strände sind natürlich auch bei Touristen sehr beliebt.



Warum geht der Welt der Sand aus?

Überall wird gebaut: Straßen, Hochhäuser, Brücken. Dafür braucht man Beton und der wird aus Sand und Zement gemischt. In Wolkenkratzern mit großen Fenstern steckt besonders viel Sand, denn Sand wird auch zu Glas geschmolzen.

Außerdem wird aus Sand Silizium gewonnen. Das chemische Element benötigt man für die Herstellung von Kunststoff, Papier, Computerchips, Reinigungsmitteln, Kosmetika und Zahnpasta.

Wir verbrauchen also unheimlich viel Sand. Aber Sand gibt es nicht wie Sand am Meer. Viele Sandvorkommen sind schon abgebaut, auf anderen stehen Städte. In den Wüsten gibt es viel Sand, aber die Körnchen sind als Baustoff nicht geeignet, sie sind zu fein und zu glatt. Der meiste Sand, den wir heute verbauen und verbrauchen, stammt vom Meeresgrund und wird mit Saugarmen hoch gepumpt. Das kostet sehr viel Geld und ist gefährlich für die Tiere und Pflanzen im Meer.



Wohin verschwindet der Strand an der Nord- und Ostsee?

Strände verändern sich immer wieder. Sie werden vom Wetter, der Wasserströmung und den Wellen geformt und verschoben. Durch den Bau von Strandpromenaden, Kanälen, Staudämmen, Deichen, Häfen oder Wellenbrechern wird der natürlich Kreislauf gestört. Die Bauten halten nicht nur Wasser auf, sondern auch der Sand bleibt hängen und erreicht nicht den Strand. Außerdem verändern die Hindernisse die Strömung und so wird der Sand woanders abgelagert.



Warum malen manche Künstler mit Sand Bilder?

Weil es so schnell geht. Die Künstlerin streut eine Sandschicht auf den Leuchttisch. Mit dem Handballen wischt sie eine halbrunde Fläche frei. Eine Sandkante entsteht. Mit der Fingerkuppe verschiebt sie den Sand – eine Nase. Sie strichelt mit dem Fingernagel im Sand - Haare. Die Sandmalerin lässt einen feinen Sandstrahl aus ihrer Faust rieseln - ein Auge. Das Bild: Ein Matrose schaut aufs Meer. Ein Wisch mit der Hand und aus dem Matrosen wird eine Möwe. Die Bilder wechseln ganz schnell, passend zu den Geschichten der Künstlerin.



Wie kann man richtig stabile Sandburgen bauen?

Wichtig ist ein angefeuchteter und festgestampfter Untergrund. Für die Burg braucht man ein Gemisch aus etwa zehn Prozent Wasser und 90 Prozent Sand (einem Förmchen voll Wasser und neun Förmchen voll Sand). Das Gemisch am besten schon im Eimer zusammenpressen und -stampfen. Beim Bau den feuchten Sand immer gut festklopfen, so wird er schön dicht und die Sandburg stabil.



Was kann man sonst noch alles mit Sand bauen?

Mitten in der Fußgängerzone baut eine Frau eine Sandburg. So sieht es zunächst aus. Aber nein, sie formt einen Hund aus feuchtem Sand. Als sie fertig ist, setzt sich die Frau neben den schlafenden Hund und bittet um Geld.



Kann man auf Sand Skifahren?

Es hat nicht geschneit, aber die Sportler kommen zum Skifahren. Sandskiing heißt dieser Sport. Das kann man natürlich gut in Wüsten machen. Es gibt auch eine große Düne in der Oberpfalz. Sie ist sogar weiß. Für diese künstliche Sanddüne wurden 32 Millionen Tonnen Quarzsand aufgehäuft. Ein Lift bringt die Sand-Skiläufer auf den 120 Meter hohen Hügel.











von Bettina Schütz

erstellt am 03.Aug.2017 | 01:19 Uhr