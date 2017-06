Spaß : Wettrennen der Seifenkisten

vergrößern 1 von 2 Foto: Anna Korehnke 1 von 2

Matteo (10) startet durch: Beim Seifenkistenrennen in Hürup geht er gestern auf die rund 400 Meter lange Strecke, bei der es immer abwärts geht. Sie ist aber mit Heuballen gesichert. 14 Seifenkisten haben die Sicherheitsprüfung des Jugendhilfe-Ausschusses von Hürup bei Flensburg bestanden. Die meisten fahren mehrmals mit verschiedenen Piloten, so dass es nach dem Training und dem Qualifying rund 30 Teilnehmer sicher im Ziel ankommen. Am Ende gewinnt aber nicht nur der schnellste Seifenkistenpilot, sondern auch die schönste Seifenkiste.

von Ina Reinhart

erstellt am 12.Jun.2017 | 01:45 Uhr