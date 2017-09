Politik : Wettkampf um das Kanzleramt

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Hell sieht das Gebäude aus, mit viel Glas und weißen Säulen. Dieses große Haus heißt Kanzleramt und steht in unserer Hauptstadt Berlin. Besucher dürfen hier nur selten rein. Dafür läuft jemand anders hier umso öfter herum: die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Denn das Kanzleramt ist ihr Arbeitsplatz. Hier hat sie auch ihr Büro.

Angela Merkel von der Partei CDU würde auch nach der Bundestagswahl im September gerne weiter als Kanzlerin arbeiten. Doch das will auch ihr wichtigster Herausforderer: Martin Schulz von der Partei SPD. Ob Angela Merkel bleibt oder ob Martin Schulz der neue Kanzler wird, entscheidet sich nach der Wahl am 24. September. Im Moment liegen Angela Merkel und ihre Partei bei Befragungen vorne.

Rededuell vor laufender Kamera

Daran hat sich auch nicht viel geändert, als die beiden in einem direkten Rede-Wettkampf im Fernsehen gegeneinander antraten. Am Sonntagabend standen sich Angela Merkel und Martin Schulz in einem Fernsehstudio in unserer Hauptstadt Berlin gegenüber. Vier Moderatoren stellten den beiden 90 Minuten lang Fragen zu politischen Themen. Angela Merkel und Martin Schulz beantworteten sie abwechselnd. Das nennt man TV-Duell. Millionen von Menschen gucken dabei zu. Danach erklären Experten, welcher der beiden Politiker bei dem Duell besser war.

Und wer ist nun der Sieger des TV-Duells? Antworten sollen unter anderem Umfragen unter Hunderten von Zuschauern liefern. Diese wurden nach dem Duell befragt, zum Beispiel, wie sie die Politiker jeweils fanden: „besser als erwartet“, „schlechter als erwartet“ oder „so wie erwartet“?

Gefragt wurde etwa auch, wer sympathischer rüberkam und wer glaubwürdiger. Und auch, ob man nach dem Auftritt einen anderen Eindruck von den Politikern hatte als zuvor. Interessant war auch die Frage: Wen wünscht man sich als Kanzler?

Am 24. September entscheiden die Wähler

Zwei Umfragen zufolge hat Angela Merkel das Duell gewonnen. Bei einer davon liegt Angela Merkel allerdings nur knapp vor Martin Schulz. Die Fachleute sprechen hier sogar von einem Unentschieden und sagen: Martin Schulz kam bei vielen Zuschauern viel besser an als erwartet. Wer tatsächlich das Kanzleramt übernimmt, entscheidet sich aber erst nach der Bundestagswahl.

von ir/dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 01:20 Uhr