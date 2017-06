Leute : „Wenn ich aufwache, sehe ich aus wie eine Kartoffel“

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Fans von Katy Perry können sich freuen: Heute kommt das neue Album der Sängerin heraus. Es heißt „Witness“. Das ist englisch und bedeutet Zeuge. Doch nicht nur die Musik ist neu - auch das Aussehen der 32-Jährigen. Sie trägt nun ihre Haare sehr kurz und blond. Zum Interview in der Stadt Berlin war Katy Perry in ein rosa-weißes Sommerkleid und Turnschuhe geschlüpft. Bei ihren Konzerten bleibt es jedoch selten bei einem Outfit. Die Sängerin zieht sich oft während der Konzerte um. Wie das so schnell funktioniert? Das verrät Katy Perry im Interview mit den Kindernachrichten der dpa.

Wie ist es für dich, auf der Straße erkannt zu werden?

Katy Perry: Es ist beides – wundervoll und manchmal auch zu viel. Das kommt sehr auf den Tag an. Manchmal, wenn ich unterwegs bin und so angezogen wie jetzt, dann ist es schön. Als Popstar will ich für die Menschen da sein, so gut ich kann. Doch ich kann Katy Perry nicht ausschalten, wenn ich möchte.

Hast du etwas, das du machst, um unerkannt zu bleiben? Zum Beispiel einen speziellen Pullover, den du dann anziehst?

Wenn ich mein ganzes Make-up abmache, erkennt mich sowieso niemand. Denn wenn ich aufwache, sehe ich aus wie eine Kartoffel.

Auf der Bühne trägst du viele verschiedene Outfits. Wie funktioniert es, sie so schnell zu wechseln?

Wenn wir eine Show vorbereiten, proben wir sie einige Male, bevor wir sie wirklich vor jemandem aufführen. Da lerne ich, mich superschnell umzuziehen. Auf der ,California Dreams Tour’ zog ich mich acht Mal um. Da zog ich mich einmal mit einem Trick um, den wir von einem Zaubertrick abgeschaut haben.

Ein Zaubertrick?

Ja, dabei musste ich an einer Schlaufe ziehen, damit das Kleid herunterfiel. Der Trick klappte mit einer Kombination aus Angelschnüren im Kleid und Magneten. Das sah aus wie ein Zaubertrick. Die Kinder konnten ihren Augen kaum trauen. Aber das war nur eine Täuschung.

von Martin Klostermann

erstellt am 09.Jun.2017 | 01:39 Uhr