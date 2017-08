Hörbuch : Wenn Fliege und Spinne beste Freunde sind

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Fliege Bisy und die Spinne Karl-Heinz haben etwas gemeinsam: Sie lieben Läuse-Bonbons! Aber sonst unterscheiden sich die beiden sehr. Der dicke, ängstliche Karl-Heinz mag es gemütlich, während Bisy mutig und unternehmungslustig ist.

Obwohl sie sich oft streiten, sind sie beste Freunde. Um die beiden geht es in dem Hörbuch „Mach die Biege, Fliege!“. Darin haben Bisy und Karl-Heinz ein behagliches Leben in einer Wohnung – bis ein Staubsauger sie eines Tages in den gefährlichen Garten vertreibt! Ein ruhiger Platz in der Buchenhecke bietet ihnen Zuflucht.

Kurz darauf gehen die Aufregungen aber erst richtig los. Sie machen Bekanntschaft mit Blattwanzen, Ameisen, Regenwürmern, Tausendfüßlern und Wespen. Und als Bisy Karl-Heinz mit einer Geburtstagsfeier überrascht, gerät die Fliege in Lebensgefahr. Denn die Spinnen im Garten lassen sich nach wie vor Fliegen schmecken – im Gegensatz zu Karl-Heinz, der Bisy zuliebe Vegetarier geworden ist. Wenn nur die grässliche Spinnentante Kassandra nicht wäre. Vor der kann man sich wirklich fürchten ...

Dann verliebt sich Karl-Heinz auch noch in die Schmetterlings-Raupe Konstanze und merkt gar nicht, wie sie ihn ausnutzt. Es kommt zum Streit mit Bisy. Ist Karl-Heinz wirklich so verblendet, dass er seinen allerliebsten Freund gehen lässt?

In dem Hörbuch begleiten Musik und Geräusche die spannende und witzige Geschichte. Du wirst also unterhalten und erfährst nebenbei viel über Spinnen und Insekten.

Kai Pannen, „Mach die Biege, Fliege!“ Ab 6 Jahren. 2 CDs mit 126 Minuten Laufzeit. 14,95 Euro. Verlag: Headroom.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 01:30 Uhr