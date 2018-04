Umwelt : Weniger Müll: Tupperdose statt Folie

Es gibt verschiedene Tricks, weniger Müll zu produzieren und die Umwelt damit weniger zu belasten.

von Redaktion KiNa

06. April 2018, 18:15 Uhr

Du möchtest helfen, weniger Müll zu produzieren? Dafür haben wir ein paar Tipps. Zum Einkaufen nimmst du am besten gleich eine feste Tasche mit. Damit sparst du dir die Plastiktüte oder Papiertüte an der Kasse. Äpfel, Möhren oder Paprika kann man gut unverpackt transportieren. Damit vermeidest du wieder Verpackungsmüll. In einigen Läden gibt es sogar alles unverpackt: Dort füllt man sich etwa Reis, Nudeln oder Mehl in die eigenen Dosen. Joghurt kann man im Mehrweg-Glas kaufen statt im Plastikbecher. Ansonsten sind große Packungen besser als kleine, um Müll zu vermeiden. Und ein Stück Seife ist besser als Duschgel in der Plastikflasche. Für die Schule: Das Pausenbrot bringst du in der Dose mit statt in Plastikfolie oder Alufolie. Gut ist auch, eine Trinkflasche dabei zu haben. Die kannst du immer neu auffüllen. So musst du dir nicht ständig neue Flaschen kaufen.