Buchtipp : Wem gehört Blue?

von Kaja Jürgens

erstellt am 14.Sep.2017 | 01:27 Uhr

Das neue Schuljahr beginnt. Bella, die seit einiger Zeit mit ihren Eltern und „ihrem“ Pferd Blue auf dem Fliederhof lebt, ist ziemlich aufgeregt. In der neuen Schule lernt sie Karoline kennen und freundet sich mit ihr an. Karoline besitzt nämlich auch ein Pony: Karotte. Doch plötzlich bekommen Bellas Eltern einen Brief, in dem ein angeblicher Besitzer die Stute Blue zurückfordert. Blue soll ihm entlaufen sein. Aber Bella findet, dass da irgendwas nicht stimmt. So versuchen Bella und Karoline die Stute zu retten. Ob sie es schaffen?

Das Buch „Bella & Blue: Ein Pony namens Karotte“ ist spannend geschrieben. Dadurch, dass es wie ein Tagebuch geschrieben ist, ist es toll zu lesen. Ich konnte Bellas Gefühle voll verstehen.

Emilia Klee/Marie Sann, „Ein Pony namens Karotte“. Ab 8 Jahren. 128 Seiten. 8 Euro. Verlag: Schneiderbuch.