Weg mit dem Müll!

von Julia Voigt

16. September 2018, 15:41 Uhr

Es wird aufgeräumt! Dieses Mal geht es aber nicht um das Chaos im eigenen Zimmer, sondern um die Umwelt. Am Samstag versammelten sich Menschen weltweit, um Strände, Flüsse, Wälder und Straßen vom Müll zu befreien. Auch in Deutschland wurde an vielen Ecken fleißig gesammelt. Die Menschen trafen sich zum Beispiel, um entlang der Nord- und Ostseestrände sowie am Ufer des Flusses Rhein Müll zu sammeln. Mehrere Tausend Menschen machten mit. „Damit setzen wir ein Zeichen, dass die Vermüllung mittlerweile überhandgenommen hat und wir etwas dagegen tun müssen“, sagte einer der Veranstalter. Auf der ganzen Welt beteiligten sich sogar mehrere Millionen Menschen an diesem Welt-Aufräumtag.