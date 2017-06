Tiere : Was der Schwanz des Buckelwals verrät

vergrößern 1 von 1 Foto: Henrik Josef Boerger 1 von 1

Der Buckelwal streckt seine Schwanzflosse in die Luft, als wollte er kurz Hallo sagen. Das meterlange Tier schwamm gerade vor der Küste der Stadt Sydney im Land Australien umher. Forscher freuen sich über so einen Anblick besonders. Denn sie erkennen in der Schwanzflosse eines Buckelwals ziemlich viel. Auf der Unterseite der Flosse ist eine schwarz-weiße Zeichnung zu sehen. Sie ist bei jedem Buckelwal anders - so ähnlich wie bei uns Menschen der Fingerabdruck. Experten wissen daher schon beim Anblick der Schwanzflosse genau, wer da gerade unterwegs ist.

von Ina Reinhart

erstellt am 06.Jun.2017 | 01:05 Uhr