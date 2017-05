Wissen : Warum Seifenblasen immer rund sind

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Seifenblasen schweben durch die Luft und schimmern in bunten Farben. So sah es gerade in der Stadt São Paulo aus. Dort fand eine große Parade statt. Menschen kamen zusammen, um die bunten Blasen in die Luft zu pusten. Doch warum sind die Seifenblasen eigentlich immer rund? Seifenblasen bestehen aus einer Art Haut aus Wasser und zum Beispiel Seifenlauge. Diese Haut umschließt Luft. Damit die Seifenblase nicht sofort zerplatzt, muss die Haut möglichst stabil sein. Dafür zieht sie sich um die Luft herum auf einer möglichst kleinen Fläche zusammen. Und was ist die kleinstmögliche Fläche? Eine Kugel.

von dpa

erstellt am 01.Jun.2017 | 01:51 Uhr